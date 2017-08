Geen stress bij pannenkoekenrestaurant na eiercrisis

DEN HAAG - Nee, de pannenkoeken komen woensdag nog in grote getalen uit de keuken van het Scheveningse restaurant Oma Toos. Maar het pannenkoekenrestaurant aan de haven houdt wel goed toezicht op al het nieuws rondom de eiercrisis die de afgelopen week is losgebarsten.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) raadde mensen af eieren met bepaalde codes te eten, maar laat dat nou net een van de hoofdingrediënten in het Scheveningse restaurant zijn.In de keuken vanhangt woensdag een lijst in de keuken vol met strepen van een markeerstift. Op het stuk papier staan alle codes van de eieren die volgens de NVWA het giftige insecticide fipronil bevat. 'Ja, we houden het heel scherp in de gaten', zegt restaurant-eigenaar Jamal Redouani. 'Daarom hangen alle codes daar ook. En als we de codes niet goed kunnen lezen, of ze ontbreken zelfs, dan gooien we de eieren gewoon weg.'Voorlopig kunnen mensen, volgens het advies van de NVWA, nog wel eieren blijven eten. Maar wat gebeurt er met het pannenkoekenrestaurant als het eten van eieren de komende tijd verboden wordt? 'Daar wil ik liever niet aan denken', zegt Redouani. 'Dan hebben wij echt een probleem.'Maar zover is het gelukkig nog niet. En dus kan Redouani zijn gasten gewoon van pannenkoeken voorzien. En de gasten? Die vinden de eieren ook geen probleem. 'De eigenaar heeft mij net wat uitleg gegeven over hoe zij hier met de eieren omgaan, dus ik maak me geen zorgen', zegt een man op het terras.