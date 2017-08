Werkstraf en voorwaardelijke celstraf voor dreigen met seksfilmpje

DEN HAAG - Een 34-jarige Hagenaar is veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken, omdat hij gedreigd heeft een seksfilm van hem en zijn ex-vriendin te verspreiden. Ook heeft de man gedreigd de vrouw en haar kinderen wat aan te doen. Zo oordeelde de politierechter.

De man meende nog tienduizend euro van de vrouw tegoed te hebben. Via Whatsapp had hij het slachtoffer een korte tekst gestuurd '10.000 euro of anders … films.' Daarbij had hij een emoticon van een camera geplaatst. De Hagenaar zou eerder al een pikante foto van haar in een groepsapp hebben geplaatst. De vrouw vreesde dat de man een seksfilmpje, dat ze ooit samen gemaakt hebben, openbaar ging maken.De veroordeelde heeft de vrouw ook telefonisch met de dood bedreigd. In dat gesprek heeft hij bovendien gezegd haar 'de vingers van de kinderen' op te sturen. 'Dit zijn hele lelijke woorden', zei de officier van justitie woensdag bij de Haagse politierechter. Ook de dreiging met de verspreiding van het seksfilmpje vond de officier bewezen. 'Het gaat hier niet om een of ander vakantiefilmpje.'De man ontkent dat er een seksfilmpje van hem en het slachtoffer bestaat. 'Hooguit pikante foto’s, maar die stonden niet in een groepsapp,' zei de Hagenaar tegen de politierechter. De telefonische bedreiging van zijn ex-vriendin en haar kinderen vond hij uit de lucht gegrepen. Zijn huidige vriendin zou het helemaal niet toestaan dat hij nog spreekt met eerdere geliefden.De man en het slachtoffer hebben al vijf jaar mot met elkaar. 'Ze heeft mijn auto bekrast en mijn banden lek geprikt', klaagde de Hagenaar in de rechtbank.De politierechter kon desondanks weinig begrip opbrengen voor het gedrag van de man. 'Ik word hier niet vrolijk van', zei de rechter op de zitting. 'Het is heel heftig hoe u het slachtoffer onder druk hebt gezet. U bent ver over de scheef gegaan.' De politierechter ging er vanuit dat er inderdaad een seksfilmpje bestaat van de man en het slachtoffer.