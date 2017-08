West Wekker: Werkloze jongeren aan de slag op het strand en wangedrag van bewoners Op de Laan

REGIO - Goedemorgen! Wij zetten het laatste nieuws ook weer op donderdagochtend voor je op een rij. Zo kunnen werkloze jongeren aan de slag in Haagse strandtenten en worden de bewoners van Woonzorgcentrum Op de Laan aangesproken op hun wangedrag.

De gemeente Den Haag heeft 26 werkloze jongeren aan een baan geholpen bij Haagse strandtenten. Die staan al maanden te springen om nieuw personeel. De nieuwe krachten bevallen zeer goed: 'Ze zijn zeer gemotiveerd, en dat is het belangrijkste', zegt strandtenteigenaar Dennis Ludovici.Konijnen- en knaagdierenopvang Het Knaaghof in Rijswijk gaat vandaag weer open. De dierenopvang moest halverwege juli de deuren sluiten omdat er een dodelijke konijnenziekte heerste. Het gevaar van het zogenoemde VHD virus is inmiddels geweken.Haagse Wijk en Woonzorg HWW gaat na onderzoek naar misstanden bij Woonzorgcentrum Op de Laan in Den Haag verbeterpunten doorvoeren. Vooral een groep bewoners die zich misdraagt wordt aangesproken.De pannenkoeken komen nog in grote getalen uit de keuken van het Scheveningse restaurant Oma Toos. Maar het pannenkoekenrestaurant aan de haven houdt wel goed toezicht op al het nieuws rondom de eiercrisis die de afgelopen week is losgebarsten.De zon laat zich vandaag zien, maar wel in het gezelschap van stapelwolken. Plaatselijk kan er een bui vallen. De zuidwestenwind is vlagerig en aan zee af en toe hard en het wordt in de middag 20 tot 22 graden.