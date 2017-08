Gaslek Hazerswoude door monteurs gedicht

Foto Regio 15

DEN HAAG - Bij werkzaamheden op de N209 bij Hazerswoude-dorp is in de nacht van woensdag op donderdag een gaslek ontstaan. De leiding is afgesloten en monteurs hebben het lek gedicht.

De brandweer was voor assistentie ter plaatse. De leiding werd geraakt tijdens graafwerkzaamheden op de Gemeneweg ter hoogte van de Galgeweg. Er zijn geen gewonden.