Sjaak van der Tak wil minister van land- en tuinbouw in nieuw kabinet

WESTLAND - Sjaak van der Tak vindt dat er in het toekomstige kabinet een minister van voedsel, land- en tuinbouw moet komen.

De bijna oud-burgemeester van Westland en de toekomstige voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, stelt in een opiniestuk op de website Groenten & Fruit Online dat er geen apart departement nodig is. De nieuwe bewindspersoon kan de nu over vier ministeries verspreide aandacht voor de tuinbouw in één portefeuille bundelen.'Een eigen minister benadrukt het economisch belang van de sector. Hij of zij heeft als lid van de ministerraad toegang tot het algemene regeringsbeleid, wat de mogelijkheid biedt om op het juiste niveau bij nationale regeringen overal ter wereld aan tafel te komen', schrijft CDA-er Van der Tak in zijn opiniestuk.