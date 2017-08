Kraanongeluk Alphen twee jaar geleden: schadeafhandeling nog steeds niet geregeld

ALPHEN AAN DEN RIJN - Twee jaar na het kraanongeluk met de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn is de fundering van de nieuwe hobbywinkel Barend van Zwieten gelegd. 'We gaan weer terug naar onze eigen plek in de Hooftstraat in Alphen.' Maar ondertussen is de schadeafhandeling nog niet geregeld.

Eric van Rijswijk en Marcel van Rijn raakten op 3 augustus 2015 alles kwijt toen het brugdek van de Julianabrug en twee hijskranen omvielen. 'Het was best heftig', zegt Eric van Rijswijk, een van de eigenaren van de hobbywinkel. 'Maar er gebeuren wel ergere dingen.'Barend van Zwieten zit nu tijdelijk in een pand aan de Euromarkt in Alphen aan den Rijn. 'Maar als het nieuwe pand klaar is, gaan we terug. De bouw is inmiddels begonnen. En als alles meezit kunnen we volgend voorjaar onze winkel op de oude plek heropenen.'De schadeafhandeling door de verzekering duurt ook al twee jaar. Eric van Rijswijk wil er niet veel over kwijt. 'Dat loopt allemaal nog', legt hij kort uit. De gemeente Alphen heeft na het kraanongeluk 157 schademeldingen binnengekregen.'We hadden natuurlijk wel gehoopt dat we daar al een streep onder hadden kunnen zetten, maar we zijn er nog mee bezig.' Maar Van Rijswijk blijft positief.Het kraanongeluk houdt Alpenaren nog vaak bezig. 'Mensen vragen er nog dagelijks naar. We hebben geen psychologen nodig, want we hebben onze klanten. Daardoor hebben we het goed van ons af kunnen praten.' De eigenaren zijn blij met die betrokkenheid.'Gelukkig hebben we de klanten die ons nog steeds weten te vinden. Ze zijn met ons meegegaan.' En de eigenaren hopen dat dat komend voorjaar ook weer gebeurt. 'Het is toch prettig dat je weer naar je eigen straat kunt. Wij zijn er nog allemaal. En klanten weten wat ze van ons kunnen verwachten.'