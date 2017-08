Zware windstoten langs kust verwacht

Foto: Dirk van Egmond

REGIO - Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten aan de kust in de loop van donderdagmiddag en in de eerste helft van de avond. Langs een smalle strook bij de kust kan de wind uithalen tot 80 kilometer per uur. Daarom heeft het weerinstituut code geel afgegeven.

Volgens het KNMI kunnen automobilisten in de problemen komen door de windstoten.

Weerplaza waarschuwt vooral watersporters en campinggasten om alert te zijn voor de harde wind, maar verwacht verder in het binnenland weinig overlast.



De waarschuwing van het KNMI geldt tot 21.00 uur.