Winkeliers niet blij met sluiting sportzaak Pijnacker

Sport 2000 gaat weg uit het winkelcentrum in Pijnacker (Foto: screenshot Google Streetview)

Woensdag werd bekend dat Sport 2000 gaat sluiten . De winkel zou naar een nieuw kleiner winkelcentrum aan het Emmapark gaan, maar daar ligt de bouw stil. Ondertussen moet de sportzaak weg uit hun pand, want op die plek komt een supermarkt.Er zijn al langere tijd plannen om winkelcentrum Ackershof opnieuw in te richten, maar die worden volgens voorzitter De Vries steeds uitgesteld. Het plan om een tweede supermarkt naar het winkelcentrum te halen is nog steeds niet gelukt. Voor de komst van die supermarkt moeten andere winkels waaronder de HEMA verhuizen. Het pand moet dan nog gebouwd worden. Eerder sloot C&A al de deuren. Dat pand staat nu leeg.Eind vorig jaar had de winkeliersverenging al laten weten grote bezwaren te zien in de komst van supermarkt Lidl op ongeveer 500 meter buiten het winkelcentrum. Ze hebben liever een tweede supermarkt in het winkelcentrum.