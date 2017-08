Langere wachtrijen Rotterdam The Hague Airport door actie marechaussee

REGIO - De marechaussee voert vanaf vrijdag actie op Rotterdam The Hague Airport. Het gaat om stiptheidsacties bij de paspoortcontrole. 'We doen de controle ietsje strikter dan gewoonlijk. Daardoor worden de wachtrijen iets langer,' zegt Sven Schuitema van de marechaussevereniging.

De marechaussee wil een nieuwe cao en een betere uitrusting. Om hier aandacht voor te vragen, worden de komende tijd acties gehouden op de vliegvelden van Rotterdam en Eindhoven. 'Vrijdag is de eerste dag en daarna bouwen we op. Volgende week voeren we twee dagen actie op Rotterdam The Hague Airport', zegt Schuitema.De aftrap van de actie is om 10:00 uur. Marechausees verzamelen zich in de vertrekhal van de luchthaven. Ze krijgen van de vakbond folders uitgedeeld om in de paspoorten te stoppen die ze controleren. De vroege ochtendvluchten hebben dus nog geen last van de stiptheidsacties. De eerste reizigers die wat van de actie gaan merken, zijn de passagiers van een binnenkomende vlucht uit Split om 11.50 uur. Zij zullen extra worden gecontroleerd.De marechausseevereniging beseft dat dit overkomt als reizigertje pesten. 'Maar wij hebben als marechaussee weinig manieren om actie te voeren. We zijn aan veel regels gebonden. Maar we moeten onszelf laten zien. Dan is dit een manier.'