Stemmen op mooiste vuurwerk met app van Vuurwerkfestival

DEN HAAG - Het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen heeft een speciale app gemaakt voor bezoekers. Daarin staat alle informatie over het festival en kunnen bezoekers stemmen op de shows.

De app geeft informatie over de bereikbaarheid van Scheveningen en het programma. Er is ook een interactieve kaart. Daarnaast kunnen bezoekers stemmen op hun favoriete vuurwerkshow door een ster te geven. En wie z'n vrienden kwijt is kan ze vinden met de interactieve plattegrond.Het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen is dit jaar op 11, 12, 18 en 19 augustus.