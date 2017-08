'Hangen we toch deze klootzak op': bedreiger van Rutte voor de rechter

Premier Mark Rutte praat met pers na formatiegesprekken | Foto: ANP

DEN HAAG - Eveline de V. uit Leiden staat woensdag voor de rechter voor het bedreigen van minister president Mark Rutte, in november 2016. Ze deed dat in een bericht op Facebook.

Geschreven door Sander Knura

De 47-jarige De V. zette een foto van de premier online met daaronder de tekst: 'Als we Sylvana niet op mogen hangen, dan hangen we toch deze klootzak op. De hoofdveroorzaker'.



In een vergelijkbare zaak in december 2016 kreeg een man (51) uit Groningen van het gerechtshof vier weken cel opgelegd, waarvan drie voorwaardelijk. De man had op Facebook D66-leider Alexander Pechtold bedreigd. Hij plaatste een foto van een pistool met de tekst: 'Pechtold, je moet n kopschot hebben'



Bedreiging Sylvana Simons



In mei veroordeelde de rechtbank in Amsterdam 22 mensen voor het bedreigen van politicus Sylvana Simons. Een 37-jarige man uit Kudelstraat kreeg de hoogste straf, tachtig uur taakstraf.



De politie-eenheid Den Haag heeft een speciaal team dat zich bezighoudt met de opsporing van mensen die politici bedreigen. In 2016 kreeg dit 'Team Bedreigde Politici' 239 meldingen binnen van mogelijke bedreigingen gericht aan politici.