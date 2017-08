Politiebureau Wassenaar mogelijk dicht vanwege bezuinigingen

WASSENAAR - Het politiebureau van Wassenaar moet mogelijk sluiten vanwege bezuinigingen. De politie heeft waarnemend burgemeester Aptroot van Wassenaar ingelicht over de plannen. Aptroot gaat in overleg met de politie en zet in op het behoud van een eigen politiebureau in Wassenaar.

'Ik heb kennisgenomen van de plannen van de politie. Ik vind het buitengewoon belangrijk dat Wassenaar een eigen politiebureau houdt. Voor mij is het uitgangspunt dat de veiligheid in Wassenaar moet worden gewaarborgd', zo schrijft Aptroot.De burgemeester wil dat inwoners aangifte kunnen blijven doen op het politiebureau in Wassenaar. 'Er moeten voldoende agenten aanwezig zijn in de wijken en onze inwoners, onder wie ook veel ouderen, moeten ook fysiek aangifte kunnen blijven doen.'Volgens de politie is nog onzeker wat er gebeurt met het politiebureau in Wassenaar. 'De gesprekken met de burgemeester moeten nog van start. De onderhandelingen over de vorm, de grootte en de openingstijden moeten nog beginnen,' zegt een woordvoerder.De politie bevestigt dat twee van de drie verdiepingen leeg staan in het gebouw aan de Hofcampweg in Wassenaar. 'Dat is een kostenpost. We bekijken of die ruimtes eventueel verhuurd kunnen worden. Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen.'Eerder deze week werd bekend dat het politiebureau in Pijnacker moet sluiten. Burgemeester Francisca Ravestein is boos en zet alles op alles om het bureau open te houden. 'Ik hoop dat we deze beweging nog kunnen keren.' Bewoners van Pijnacker zijn verontwaardigd over de plannen.Of Wassenaar en Pijnacker de handen ineen slaan om sluiting van hun bureaus te voorkomen is de vraag. Aptroot is ook de burgemeester van Zoetermeer en die gemeente krijgt juist een groter politiebureau, omdat de agenten uit Pijnacker naar Zoetermeer moeten verhuizen.