DEN HAAG - Legoland komt definitief naar Scheveningen. De bouw van het attractiepark start eind dit jaar. Het park genaamd 'Legoland Discovery Centre Scheveningen' komt naast Sea Life. Dat meldt Merlin, het moederbedrijf van beide parken.

'De vestiging van Legoland op deze unieke plek aan de Scheveningse boulevard is een geweldige aanwinst voor Den Haag', vertelt wethouder Boudewijn Revis (Ruimtelijke Ordening). 'Het park maakt Scheveningen nog aantrekkelijker voor bezoekers, juist ook op dagen dat de zon niet schijnt. En het brengt direct en indirect extra banen naar de stad.'Het overdekte Legoland wordt bijna 3000 vierkante meter groot. In het park worden bekende Haagse en Scheveningse gebouwen nagebouwd met legostenen.Begin dit jaar ontstond er een collegecrisis vanwege de mogelijk komst van het park. De wethouders Boudewijn Revis en Karsten Klein waren razend enthousiast, omdat de komst van Legoland goed zou zijn voor de badplaats. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad was het hiermee eens.Toch was er verdeeldheid binnen de coalitie. D66, VVD en CDA waren voor, HSP en PvdA tegen. Die twee fracties vonden de financiële risico's voor de gemeente te groot. Dankzij oppositiepartijen GroenLinks, Groep de Mos en de PVV ging het plan toch door.De manier waarop de PVV werd overgehaald om zich achter het voorstel van de wethouders te scharen, zette kwaad bloed. De partij kreeg gratis entreekaartjes voor Legoland voor alle Scheveningers en 65-plussers in ruil voor een voorstem. Uiteindelijk kwamen die gratis kaartjes er niet omdat de PVV-motie onvoldoende steun kreeg.Toch waren de HSP en PvdA woedend . Zij spraken van 'ordinaire koehandel'. Bovendien wisten de coalitiegenoten niet van elkaar dat deze afspraken met de PVV waren gemaakt.