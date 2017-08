Reeuwijker krijgt celstraf voor serie overvallen

Een gevangene in zijn cel (Foto: ANP)

BODEGRAVEN-REEUWIJK - De rechtbank in Den Haag heeft een 27-jarige Reeuwijker veroordeeld tot 4,5 jaar cel. De man had in januari drie overvallen gepleegd in de omgeving van Bodegraven.





Volgens de rechtbank heeft de man bij zijn slachtoffers veel angst veroorzaakt. Een van de medewerkers durft niet meer alleen in de winkel te werken.



Schadevergoeding



De Reeuwijker moet naast zijn celstraf ook 1200 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer van de bloemenwinkel in Bodegraven.



