Auto kopje onder: 'Hij stond in de verkeerde versnelling'

Auto staat in verkeerde versnelling en rijdt water in (Foto: Regio15)

DELFT - Een auto is donderdagmiddag in Delft het water ingereden. De auto stond geparkeerd op de Delfgauwseweg, maar stond bij het wegrijden in de verkeerde versnelling en reed het water in. De automobilist kon op tijd uit de auto komen.

'De auto stond in de eerste versnelling, in plaats van de achteruit, en reed zo het water in', vertelt een vrouw die het zag gebeuren. 'Pijnlijk ongelukje', lacht ze.



Volgens de politie is de automobilist 'zeer geschrokken'. Ze is onderzocht in de ambulance.



De brandweer heeft de auto met een takelwagen uit het water getrokken, waardoor de weg tijdelijk was afgesloten.