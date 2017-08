Kanaalweg Leiden is weer open

Foto: Robbert van Cleef

LEIDEN - De Kanaaltunnel in Leiden is mondjesmaat open voor automobilisten. Dat is eerder dan gepland. Ruim een jaar was de Kanaalweg, de belangrijke verbindingsweg tussen de Hoge Rijndijk en de Lammenschansweg, dicht voor de aanleg van de Kanaaltunnel. In de tunnel is nu één baan open voor het verkeer.





Ondanks dat aan het begin van de Kanaalweg de verbodsborden nog langs de weg staan, rijden er donderdag af en toe auto's door de tunnel. De aanleg duurde ruim 14 maanden. Kosten: een kleine twintig miljoen euro.Automobilisten die over de Kanaalweg rijden hoeven, met de komst van de tunnel, niet meer over een spoorwegovergang. De officiële opening van de tunnel is eind september.