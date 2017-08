Zoetermeerse aanklaagd voor belediging bij indienen klacht tegen politie

DEN HAAG - Een vrouw uit Zoetermeer stond donderdag voor de rechter voor belediging van een agent. De vrouw had bij de politie een klacht ingediend tegen het optreden van de politie in haar huis in 2015. Een agent voelde zich hierdoor beledigd en deed aangifte tegen de vrouw. Het Openbaar Ministerie eiste een geldboete, maar de rechter sprak haar vrij.

In juni 2015 waren agenten afgekomen op een telefoontje van de buren van de Zoetermeerse. De twee zoons van de vrouw hadden ruzie en de vrouw riep het duo tot de orde. De buren van de vrouw belden vanwege het lawaai vervolgens 112.



In totaal waren vier agenten op de melding afgekomen. Eenmaal binnen vroeg de vrouw of de deur van het huis dicht kon. Ze vond het niet fijn als de hele buurt naar binnen kon kijken. Agenten stonden dit niet toe. Toen de vrouw ook weigerde haar identiteitsbewijs te laten zien werd ze meegenomen naar het bureau.



'Nors en onmenselijk'



Na een uur in de cel, mocht ze weer gaan nadat één van haar zoons zich met haar paspoort op het bureau had gemeld. De vrouw besloot na haar vrijlating een klacht in te dienen tegen de agenten, omdat ze vond dat ze onjuist behandeld was.



Ze beschreef de agenten in haar klacht als 'nors en onmenselijk' en ook sprak ze in een mail haar angst uit: 'Ze hebben vorige keer grof geweld gebruikt, morgen kunnen zij mij neerschieten'. Volgens de officier van justitie waren die bewoordingen te sterk en 'gaan ze ver voorbij wat nodig is om je grieven te uiten'.



'Ze beschrijft haar gevoel'



Vervolgens zou de vrouw volgens het OM nog eens gebeld hebben naar het politiebureau en één van de agenten uit hebben gemaakt voor racist. De Zoetermeerse zelf ontkende dat tijdens de zitting, zij zei dat ze de namen van de vier agenten niet had en dat ze alleen belde om een afspraak te maken.



Haar advocaat vindt niet dat zijn cliënt iets verkeerd heeft gedaan. 'Ze maakt de agenten niet uit voor van alles en nog wat, ze beschrijft slechts haar gevoel'. Ook is haar klacht niet gericht aan één agent, maar aan alle agenten. Hij vraagt zich dan ook af waarom de anderen niet beledigd zijn.



Sterke woorden, maar geen belediging



Daarbij vindt hij het niet in de haak dat de vrouw nu voor de rechter staat naar aanleiding van een klacht die zij indiende. 'In een klachtenprocedure moet je kritiek kunnen uiten zonder dat je aangeklaagd wordt.'



Uiteindelijk besloot de rechter dat de vrouw zich wat sterk had uitgedrukt, maar wel beschreef in haar eigen woorden wat ze beleefd had. 'En sterke woorden hoeven nog geen belediging te zijn, aldus de rechter. Ze spreekt de Zoetermeerse dan ook vrij. Het Openbaar Ministerie denkt nog na of ze in hoger beroep gaan.