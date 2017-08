Eén afzegging foodtruckfestival door eiercrisis: 'We moeten het niet overdrijven'

DEN HAAG - Eén ondernemer heeft besloten om vanwege de eiercrisis niet naar het foodtruckfestival Rrrollend Den Haag te komen. Dat festival is donderdag neergestreken op het Malieveld. Andere ondernemers passen hun gerechten aan, maar er zijn ook ondernemers die alles bij hetzelfde laten. 'We moeten het niet overdrijven.'

In plaats van de geplande 44 foodtrucks, worden nu 43 eetkraampjes opgebouwd. 'We hebben één afmelding gekregen vanwege de eiercommotie,' zegt de organisator van het festival. Foodtruck Omelet Chalet heeft ervoor gekozen om weg te blijven. De andere ondernemers op Rrrollend Den Haag nemen hun eigen voorzorgsmaatregelen.De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwde maandag voor een bepaalde groep eieren die het luizenbestrijdingsmiddel fipronil bevat. Het gehalte van de schadelijke stof in deze eieren is zo hoog, dat de consumptie gevaar op kan leveren voor de gezondheid.'We moeten het niet overdrijven', zegt de eigenaar van de poffertjeskraam. 'In de poffertjes zitten eieren en nog veel meer lekkers. Als je weet dat je goede eieren hebt, is er niets aan de hand.'Het kraampje met Thais eten heeft de eieren tot zondag in de ban gedaan. 'Tot die tijd is geadviseerd om geen eieren te gebruiken', legt de eigenaar van de foodtruck uit. 'We hadden ze wel al ingekocht, dus hebben de eieren meegebracht. Maar we gaan ze niet gebruiken.' Organisator De Romijn vult aan: 'Ik denk dat alle ondernemers zelf echt wel op de hoogte zijn van wat er speelt. Ze kiezen dus zelf ervoor of ze de eieren in het gerechten doen of eruit laten. Ik geloof dus niet dat het grote consequenties heeft voor het festival.'