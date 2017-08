Bewoners willen vuurwerkshow in Haags Laakkwartier

DEN HAAG - Het lijkt nog ver weg, maar de bewoners van stadsdeel Laak in Den Haag hebben nu al ideeën over de jaarwisseling. Bewonerscollectief de Buurt Bestuurt wil dat er een centrale vuurwerkshow komt in de Laakhavens. Het moet problemen met het afsteken van consumentenvuurwerk voorkomen.

Op de Hofvijver is de afgelopen jaren al een vuurwerkshow gehouden en ook de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen trekken altijd veel publiek. Ook Laak wil een vuurwerkshow waar bewoners om middernacht naar toe kunnen om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. De initiatiefnemers willen bereiken dat minder mensen zelf vuurwerk afsteken en naar de show komen kijken.'Ons idee is om vanaf 23.45 uur een muziekprogramma te hebben en vervolgens met z'n allen af te tellen naar het nieuwe jaar', legt Kees Berenbak van de Buurt Bestuurt uit. 'Het moet onze saamhorigheid vergroten.'Het idee is bedacht vanwege de problemen die bij het afsteken van consumentenvuurwerk komen kijken. 'Het vuurwerk wordt steeds zwaarder,' zegt Tom Nathan van de Buurt Bestuurt. 'Dat kan onveilige situaties opleveren voor omstanders, ouderen en ook dieren. Huisdieren kunnen zich letterlijk doodschrikken van vuurwerk. Ik heb een kat gehad waarbij dat is gebeurd.'En ook Berenbak kent voorbeelden van zijn werk bij de ambulancedienst. 'Ik werkte bij de ambulance en heb al veel meegemaakt en gezien. Mensen die gewond raken door vuurwerk hebben vaak zoveel spijt achteraf. Dat vuurwerk is niet zomaar iets.'De Buurt Bestuurt wil niet al het consumentenvuurwerk uit de wijk verbannen. 'We staan er juist positief in', zegt Nathan. 'We zeggen niet dat vuurwerk slecht is, integendeel. Maar we proberen een vorm te vinden die voor de wijk en de buurt een verbetering betekent.'De PvdA in de Haagse gemeenteraad steunt het initiatief. 'Als bewoners zelf ideeën hebben om de jaarwisseling beheersbaar te maken, dan steunen wij dat', zegt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. 'Maar de bewoners moeten wel zelf draagvlak in de wijk zoeken en hierover gesprekken voeren met elkaar. Blijft staan dat het initiatief van onderop komt en dat juichen wij toe.'Burgemeester Pauline Krikke is een paar weken geleden een enquête gestart waarin zij bewoners vraagt om suggesties om oud en nieuw rustig te laten verlopen. De leden van Buurt Bestuurt hebben hun initiatief naar de burgemeester gestuurd.