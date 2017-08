Deel van podium Schollenpop waait de haven in

Het podium van Schollenpop is omgewaaid. Foto Regio15

DEN HAAG - De opbouw van Schollenpop in de haven van Scheveningen is vertraagd. Dat komt omdat een staander waar het dak van het podium aan vast zit, is omgebogen door de harde wind. Ook zijn er zeilen gescheurd. Het festival staat voor zaterdag op de agenda.





Niemand is bij het omwaaien van de staander gewond geraakt, omdat er volgens de organisator 'niemand in de buurt was'. De hoofdacts tijdens Schollenpop zijn Jett Rebel en



'We gaan hard aan het werk om alles op tijd klaar te hebben. Morgen gaat de wind liggen en wordt het mooi weer', zegt organisator Ramon Fehling. 'Voorlopig gaat alles dus gewoon door.' Het evenement begint zaterdag om 13.00 uur.