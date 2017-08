Dood Haagse Vera: twee jaar cel geëist tegen eigenaar bungeejumpbedrijf

DEN HAAG - Het Spaanse Openbaar Ministerie heeft twee jaar cel geëist tegen de eigenaar van het bungeejumpbedrijf waarbij de Haagse Vera Mol in augustus 2015 een fatale sprong maakte. Dat schrijft de Spaanse krant El Diario Montañès.

Het 17-jarige meisje maakte een sprong in het noorden van Spanje terwijl haar touw nog niet vast zat. De organisatie is schuldig bevonden aan doodslag en ernstige nalatigheid De officier van justitie wil dat de eigenaar bovendien 140.000 euro schadevergoeding betaalt aan de nabestaanden. Daarnaast mag hij vier jaar zijn beroep niet uitoefenen, als het aan het OM ligt.De organisatie had geen vergunning voor de plek waar Vera Mol de fatale sprong maakte. Daarnaast waren de organisatoren niet taalvaardig genoeg om de Nederlandse juist te informeren of te waarschuwen bij problemen. In het geval van Vera zei een medewerker 'No jump', maar Vera interpreteerde dat waarschijnlijk als 'Now jump'. Ze maakte een val van 40 meter.De Spaanse rechter heeft laten weten dat de eigenaar en instructeur niet genoeg aanvullende veiligheidsmaatregelen namen. Ook heeft de instructeur niet goed onderzocht of de deelnemers meerderjarig waren. Identiteitspapieren werden niet gecontroleerd en er werd niet gevraagd naar toestemming van de ouders.