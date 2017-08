85-jarige man neergestoken in Noordwijk

Foto: Flashlight Fotografie

NOORDWIJK - Bij een steekpartij in een appartement aan de Westerbaan in Noordwijk is donderdagavond een 85-jarige man neergestoken. Het slachtoffer is lichtgewond geraakt en in de ambulance behandeld.

Wat de aanleiding voor de steekpartij is, is onduidelijk. Ook weet een politiewoordvoerder nog niet met wat voor steekwapen er gestoken is. De dader is op de vlucht geslagen en nog niet gevonden. 'We hebben een te summier signalement van de verdachte. We kunnen die informatie dus niet delen', laat een woordvoerder van de politie weten. De zoektocht naar de verdachte is inmiddels gestaakt.