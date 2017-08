Romy van Omelet Loket niet op Rrrollend Den Haag door eiercrisis: 'Ik had al 200 eieren gekookt'

Foto: Omelet Loket

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deed de waarschuwing omdat er in veel meer eieren de giftige stof fipronil werd gevonden dan eerst werd gecommuniceerd. De Lizer belde met de NVWA en met Rrrollend. De conclusie: niet gaan. 'Mijn hoofdproduct is een omelet. Daar gaan drie eieren in. Dat kan gewoon niet. Ik zou het niet op mijn geweten willen hebben dat iemand ziek wordt van mijn eten', zegt De Lizer.In totaal had ze 1400 eieren voor twee dagen ingekocht. 'Gelukkig neemt de leverancier die terug, maar ik zit ook nog met kilo's versproducten. Een deel kan wel in de vriezer, de rest moet weg.'Deze domper komt De Lizer nog wel teboven, maar ze is wel benauwd voor de komende tijd. 'Het is afwachten hoe lang dit duurt. Ik ben een startend bedrijf en misschien gaat dit wel m'n kop kosten.' En dat terwijl het net heel goed ging. 'Rrrollend was het eerste echt grote evenement waar ik naartoe zou gaan. Het is echt zuur.'In eerste instantie was niet duidelijk of ze inderdaad giftige eieren had ingekocht, maar nu blijkt dat ze de goede keuze heeft gemaakt. De Lizer: 'De NVWA kwam vandaag met nieuwe codes en daar staat die van mij tussen. Ze zijn niet gevaarlijk, maar er is wel een kleine hoeveelheid van de giftige stof aangetroffen. Het was dus wel de juiste beslissing om niet naar het festival te gaan.'De Haagse zit niet bij de pakken neer. Ze hoopt over twee weken op Jazz in de Gracht in Den Haag te staan. 'Als ik veilige eieren heb ben ik daar bij. Dat hoop ik echt. Het is kneiterhard werken, maar het is echt hartstikke leuk.'Voor de toekomst heeft De Lizer dus vooral schone eieren nodig. 'We zijn op zoek naar leveranciers die niet besmette eieren hebben. Desnoods struisvogeleieren.'