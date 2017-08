Ter Leede supertrots op Oranjevrouwen: 'We gaan de titel nu pakken ook'

In de kantine van Ter Leede kijkt men in spanning naar de wedstrijd. Foto Dennis Kranenburg

SASSENHEIM - Supertrots zijn ze bij voetbalclub Ter Leede op de Oranjevrouwen én op bondscoach Sarina Wiegman. Ruim 50 Oranjefans keken donderdagavond in de kantine van de club naar de wedstrijd en zagen hoe het Nederlands Elftal de finale haalde.

Tijdens de wedstrijd was de sfeer relaxed, zag Omroep West-verslaggever Dennis Kranenburg. De supporters waren vol vertrouwen.Bondscoach Wiegman speelde negen seizoenen bij Ter Leede en won met die ploeg twee landstitels en de beker. Ook was ze er een seizoen hoofdtrainer. De kantine zat dan ook vol met bekenden van de bondscoach en die zagen de ploeg met 3-0 winnen. 'We gaan de titel nu pakken ook.'