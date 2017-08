Naar de finale! Oranjevrouwen gaan na prachtige zege strijden om de EK-titel

DEN HAAG - De Nederlandse voetbalvrouwen hebben het geflikt. In een razendspannende halve finale wonnen de vrouwen van de Haagse bondscoach Sarina Wiegman met 3-0 van Engeland. Oranje bereikt voor het eerst in de geschiedenis de EK-finale.

Oranje begon goed, was beter dan Engeland en na 22 minuten was het raak. Jackie Groenen zette voor en Vivianne Miedema kopte knap raak. Na de goal werd het moeilijker. Engeland drong aan en raakte zelfs de paal.Ook na de pauze waren de Britten een paar keer dichtbij een doelpunt. Keepster Sari van Veenendaal werd meerdere keren getest, maar Nederland scoorde. Daniëlle van de Donk stond goed op te letten bij een kopbal terug op de Engelse keepster en liftte de bal handig over haar heen. De wedstrijd was beslist. De finale gehaald. In blessuretijd zorgde een eigen goal zelfs nog voor de 3-0.De zege leidde tot grote vreugde bij Ter Leede in Sassenheim waar onze verslaggever de wedstrijd volgde.Die strijd om de titel staat voor zondag op het programma. In Enschede speelt Nederland dan tegen Denemarken, dat na penalty's van Oostenrijk won. In de poulefase speelde Oranje ook al tegen de Deense vrouwen. Toen won Nederland met 1-0.