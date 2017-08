West Wekker: Oranje naar de finale en Varend Corso begint

DEN HAAG - Nog nooit haalden de Nederlandse voetbalvrouwen de finale van een eindtoernooi, maar vandaag word je wakker met de wetenschap dat die wedstrijd zondag op de planning staat. Goedemorgen! Dit is je West Wekker!

Nederland kan zondag Europees kampioen vrouwenvoetbal worden. In de halve finale werd Engeland met 3-0 verslagen. Het is voor het eerst dat Oranje in de finale staat, en dat alles onder de leiding van de Haagse bondscoach Sarina Wiegman.Minder goed is de week van Romy de Lizer. Zij kon niet naar Rrrollend Den Haag door alle problemen met eieren deze week. Het 'Omelet Loket', zoals haar foodtruck heet, is dus niet te zien deze week. 'Het is echt heel zuur', zegt ze tegen Omroep West.In Noordwijk werd gisteravond een 85-jarige man neergestoken. Het gebeurde bij zijn woning in Noordwijk. Hij is lichtgewond geraakt en ter plekke behandeld.Ga jij kijken bij het Varend Corso? Het kan vanaf vandaag. Het evenement wordt al voor de 20ste keer georganiseerd. Het thema dit jaar: Be Happy. Het weer : Een beetje zon, en soms een bui. Het wordt iets boven de 20 graden.