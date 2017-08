Droom bondscoach Wiegman komt bijna uit: 'We moeten weer knallen zondag'

DEN HAAG - De Haagse bondscoach Sarina Wiegman sprak voor het EK vrouwenvoetbal van een droom, zonder nadere toelichting over haar verwachtingen. 'We willen Europees kampioen worden', zei ze donderdag bij de NOS dan toch.

'Haar' speelsters plaatsten zich voor de finale dankzij een 3-0 zege op Engeland . 'We hebben weer een geweldige prestatie geleverd. En dat willen we zondag nog een keer doen.'Wiegman had in haar enthousiasme de derde treffer niet meer voor ogen. 'De eerste goal was geweldig, de tweede heel alert. De derde weet ik al niet meer. Die moet ik terugkijken.'De coach wist vantevoren dat Engeland heel opportunistisch zou spelen. 'We hadden het soms moeilijk, maar dat is niet gek tegen een ploeg met zo veel power. We moeten nog wat meer lef hebben om op te bouwen in plaats van de lange bal te spelen, maar soms moest het gewoon zo.'Veel nagedacht over de tegenstander van zondag Denemarken had Wiegman nog niet. 'Nee, we moeten gewoon weer knallen zondag.'