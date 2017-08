'Drinkwater in Gouda is veilig'

Kraanwater (foto: Omroep West)

GOUDA - Het drinkwater in Zuid-Holland is overal veilig. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Weliswaar loost het bedrijf Chemours in Dordrecht een mogelijk kankerverwekkende stof op de rioolwaterzuivering van Dordrecht die ook in het drinkwater terechtkomt, maar de concentraties blijven zo laag dat mensen er geen gezondheidsschade door oplopen.





Chemours, vroeger DuPont, heeft herhaaldelijk regels overtreden. Zo stootte het bedrijf jarenlang een grotere hoeveelheid van de giftige stof PFOA uit dan toegestaan. Dat heeft vermoedelijk geleid tot gezondheidsschade voor medewerkers en omwonenden.



Ook in Gouda waren sporen van de giftige stof Genx gevonden, maar de concentratie is volgens het RIVM net onder de richtwaarde die is vastgesteld als veilig voor mensen. Maar als een grotere hoeveelheid van de stof geloosd zou worden, wordt die waarde wel overschreden. 'Dat pleit voor goede monitoring van het oppervlaktewater', aldus het instituut.