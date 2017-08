Vrouw aangehouden na ongeval voor rijden onder invloed van drugs

LEIDSCHENDAM - Een bestuurster is vrijdagmorgen vroeg aangehouden nadat zij met haar auto over de kop was geslagen op de A4 bij Leidschendam.

Omdat de vrouw al eens eerder was gepakt terwijl zij onder invloed van drugs was en de politie ook dit keer een vermoeden had dat er drugsgebruik in het spel was, werd een drugstest op locatie afgenomen, meldt AS Media. Die test was positief. De bestuurster bleek ook diverse soorten drugs bij zich te hebben. Door het ongeval was de vangrail beschadigd, die is inmiddels gerepareerd.