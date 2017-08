CDA stelt vragen over inzet Haagse agenten bij bewaking ambassades

DEN HAAG - Het CDA in de Haagse gemeenteraad heeft vragen gesteld over het inzetten van politierechercheurs bij de Afdeling Bewaken en Beveiliging van de Politie Eenheid Den Haag. De partij vraagt aan de burgemeester of het bijspringen bij het bewaken van ambassades niet ten koste gaat van het werk dat de agenten doen voor Den Haag en haar inwoners.





CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster wil weten of de inzet van de Haagse agenten voor het bewaken van de ambassades ten koste gaat van werk dat de Haagse eenheid regulier doet. Het mag volgens haar namelijk niet zo zijn dat het 'afhandelen van aangiften, opsporing, de inzet van wijkagenten en andere essentiële politiezaken die de veiligheid garanderen op een lager pitje worden geschoven'. De veiligheid van de stad staat voorop, aldus Koster.



Eerder meldde Omroep West op basis van interne e-mails van de politie dat het personeelstekort bij de Afdeling Bewaken en Beveiligen deze zomer zo groot is, dat gespecialiseerde rechercheurs ambassades moeten bewaken.De Haagse afdeling die ambassades bewaakt is al jaren onderbemand . In de zomerperiode, van 15 juli tot 8 september, is de nood zo hoog dat zelfs de Dienst Regionale Recherche (DRR) mensen moet leveren. Politiemensen die daar werken houden zich bezig met onder meer zedenzaken, kinderporno, mensenhandel, cybercrime en georganiseerde misdaad.