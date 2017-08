Ine uit Rijnsburg doet mee aan Heel Holland Bakt: 'Ik liet bijna m'n baksels vallen bij de selectie'

Maar daarmee was ze er nog niet. Ze moest nog op gesprek en met haar baksels voor een jury verschijnen. Het had niet veel gescheeld of ze was niet bij de laatste tien beland.Bij het gesprek zei Ine dat ze helemaal niet zo competitief is. 'Ik houd helemaal niet van spelletjes', vertelt ze in het interview . Ine had meteen door dat dat geen handig antwoord was. 'En toen dacht ik: oh, dat is fout.' En dus herpakte ze zich. 'Sorry fout antwoord. Nog een keer. Ik ben heel competitief.'Toen Ine met haar baksels aankwam ging het nog bijna mis. 'Ik had die twee dingen bij me en die waren zwaar. Toen liet ik die nog bijna uit m'n handen vallen. Toestand!'Vervolgens proefte de jury Ine's creaties. 'Maar dat gaat niet even een hapje eten, maar ieder onderdeeltje van de taart proeven, de structuur controleren en kijken of de garing goed is.' Dat was allemaal in orde. 'Toen was het complimenten: het ziet er fantastisch uit en de smaken zijn geweldig. Dat was wel heel tof!'Naast Ine doet ook doktersassistent Corrie Wagenaar (49) uit Leiden mee.Vorig jaar won Annemarie Pronk uit Den Haag het programma. Het tweede seizoen werd ook gewonnen door een Hagenaar, de bekende 'bakkenbaard' Menno de Koning Het vijfde seizoen van Heel Holland Bakt begint op 3 september. Ook dit jaar wordt de bakprogramma van Omroep Max weer gepresenteerd door André van Duin. Hij verving de vorige presentatrice Martine Bijl toen zij in 2015 een hersenbloeding kreeg. De opnames zijn nu nog te zwaar voor haar.