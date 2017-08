Koning in Duinrell bij jubileum reddingsbrigade

Foto: ANP

WASSENAAR - Koning Willem-Alexander is volgende maand aanwezig bij de viering van het honderdjarig bestaan van Reddingsbrigade Nederland. De festiviteiten worden op 16 september gehouden in het attractiepark Duinrell in Wassenaar.





Reddingsbrigade Nederland is de landelijke vereniging van 166 aangesloten reddingsbrigades in het hele land.



De koning spreekt met vrijwillige redders en medewerkers van de reddingsbrigade over preventie, waterhulpverlening en de opleiding tot lifeguard. Daarnaast neemt hij het jubileumboek 'De redder in nood' over de geschiedenis van honderd jaar reddingsbrigade in ontvangst.