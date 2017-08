Drie jaar cel geëist voor doden baby Jayden

DEN HAAG - In hoger beroep is vrijdag drie jaar cel geëist tegen 49-jarige Brian H. voor de dood van zijn vijf weken oude zoontje Jayden. H. heeft volgens het Openbaar Ministerie zijn baby zo hard geschud dat hij daaraan overleed.

Vorig jaar eiste het OM 2,5 jaar cel tegen H. Hij werd toen door de Haagse rechtbank vrijgesproken. Daarop ging het OM in beroep Baby Jayden overleed op 22 januari 2012. De Hagenaar heeft altijd ontkend dat hij zijn zoontje heeft mishandeld. Ook zijn partner, waar hij nog altijd mee samen is en een jaar later opnieuw een kindje mee kreeg, steunt dat verhaal.