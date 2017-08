Woonwagenbewoners mogen kamp afsluiten voor Oost-Europeanen

DEN HAAG - De woonwagenbewoners aan de Viaductweg in Den Haag die hun kamp met hekken beschermen tegen overlast van Oost-Europeanen mogen dat voorlopig blijven doen. De gemeente Den Haag gaat de hekken die er nu staan wel vervangen door tijdelijke andere hekken die voldoen aan de normen.

Deze week sloten de woonwagenbewoners de Viaductweg af omdat ze zeggen bedreigd te worden door Oost-Europeanen die rond het kamp verblijven. Ze zouden in de schuren van de woonwagenbewoners slapen, diefstallen plegen en vernielingen aanrichten.De bewoners riepen de gemeente Den Haag op om de Viaductweg - een openbare weg - definitief af te sluiten voor doorgaand verkeer om de overlast tegen te gaan. Ook willen ze dat de gemeente en politie optreden tegen de overlastgevers.De gemeente ging donderdag in gesprek met de woonwagenbewoners. 'Tijdens dit gesprek hebben de bewoners aangegeven welke overlast zij ervaren', laat een gemeentewoordvoerder weten. 'Zij hebben uitgelegd dat zij de hekken hebben geplaatst om zich veiliger te voelen.'De gemeente vindt het belangrijk dat de bewoners zich veilig voelen. Daarom is besloten om de hekken die nu niet voldoen aan de normen, te vervangen door tijdelijke andere hekken. Ondertussen praten gemeente en bewoners over andere maatregelen om het gevoel van rust en veiligheid op het kamp terug te geven.Het is niet duidelijk hoe lang het woonwagenkamp afgesloten blijft.