Koning en koningin zijn niet van plan om naar EK-finale te gaan

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens de openingswedstrijd van het EK Vrouwen in Utrecht (Foto: ANP)

WASSENAAR - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn niet van plan om zondag naar de finale van het EK Vrouwenvoetbal tussen Nederland en Denemarken te gaan. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag weten.

De dienst zegt dat het koningspaar 'niet voornemens' is de finale bij te wonen. Op 16 juli zaten de koning en koningin wel in het stadion tijdens de openingswedstrijd van het EK, waarin Nederland het opnam tegen Noorwegen.Premier Mark Rutte, minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn wel bij de finale in Enschede aanwezig.