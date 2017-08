Eters Hoftrammm met de bus vanwege foutje Leidschendam-Voorburg

De Hoftrammm.

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De gemeente Leidschendam-Voorburg kan binnenkort een rekening van de HTM verwachten. De gemeente heeft dinsdag stalen rijplaten op de tramrails bij station Voorburg laten leggen voor de wielerronde BinckBank Tour. Maar dat was volgens het vervoersbedrijf niet de afspraak.

Daardoor kon onder andere tramrestaurant Hoftrammm niet verder rijden. De 25 tot 30 gasten moesten overstappen op een bus om bij een andere opstapplaats weer in te stappen. Een onaangename verrassing.



De rijplaten waren door de gemeente een week eerder geplaatst dan was afgesproken. Ze werden door trucks en bussen gebruikt om het Stationsplein te bereiken, waar de start en finish van de wielerronde is.



HTM baalt



'Afgesproken is dat vanaf maandag 7 augustus 17.00 uur tot dinsdag 8 augustus 20.00 uur geen trams kunnen rijden op het traject Stationsplein, Prinses Mariannelaan', vertelt een woordvoerdster van de HTM tegen Vlietnieuws. 'HTM was onaangenaam verrast toen bleek dat er stalen rijplaten op de rails zijn gelegd op woensdag 2 augustus.'



'Wij hebben dan ook verzocht de rijplaten zo spoedig mogelijk te laten verwijderen, zodat de Hoftrammm weer gewoon kan rijden vanaf station Voorburg. HTM gaat in gesprek met de gemeente Leidschendam-Voorburg over de gemaakte meerkosten', aldus een woordvoerdster. De platen zijn inmiddels weer weg.