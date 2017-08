Dilemma: Wie moet PVV’er Elias van Hees opvolgen?

DEN HAAG - De opvolging van raadslid Elias van Hees stelt de PVV in Den Haag voor een dilemma. De kieslijst staat vol met kandidaten die uit de PVV zijn gestapt of al een andere functie als volksvertegenwoordiger hebben. Mogelijk keert PVV'er Léon de Jong terug in de gemeenteraad. Maar als hij weigert, kan de PVV deze periode een tweede raadszetel verliezen.

Van Hees kondigde vorige week zijn vertrek aan als raadslid voor de PVV in Den Haag. Hij zegt werk en privé niet meer te kunnen combineren en stopt op 21 september, een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Hij blijft wel werken als fractiemedewerker van de PVV in de Tweede Kamer.Nu er een vacature bij de PVV is ontstaan, komt de voorzitter van het centraal stembureau in actie. Hij benoemt de kandidaat die het hoogst staat op de lijst waarop het vertrekkende gemeenteraadslid is verkozen. Hij gaat daarbij uit van de lijstvolgorde zoals die na de verkiezingen is vastgesteld. De kandidaten die al benoemd zijn als raadslid kunnen de vrijkomende zetel uiteraard niet innemen.Dit is de kieslijst die na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is vastgesteld:1.. Hij komt als eerste in aanmerking voor de zetel van Van Hees. De voormalig lijsttrekker en fractievoorzitter van de Haagse PVV, vertrok in het najaar van 2015 uit de gemeenteraad om naar Brussel te gaan. Sinds de verkiezingen afgelopen maart zit hij in de Tweede Kamer. Als hij instemt zou hij dus twee functies moeten combineren tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Het is onduidelijk of hij dit wil doen want hij is onbereikbaar voor commentaar.2.. Zij is benoemd als raadslid in Den Haag en komt daarom niet in aanmerking voor de vrijkomende zetel.. Zijn zetel is dus per 21 september vacant.4.. Zij is al benoemd als raadslid en fractievoorzitter in Den Haag. Ze bekleed een dubbelfunctie omdat ze sinds de verkiezingen in maart van dit jaar ook is gekozen als Tweede Kamerlid.5.. Hij is in 2014 uit de fractie gestapt. Van der Helm vertrok een dag na de gemeenteraadsverkiezingen vanwege de minder-minder uitspraak van Geert Wilders. Hij nam zijn zetel mee en heeft sindsdien een eenmansfractie onder de naam Groep van der Helm. De PVV verloor toen dus een zetel en heeft er nu nog zes.6.. Hij is al raadslid in den Haag. Ook hij bekleed een dubbelfunctie, want hij is sinds juni van dit jaar naast raadslid ook Europarlementariër.7.. Zij is al raadslid in Den Haag.8.. Hij is de eerste die, als Leon de Jong weigert, in beeld lijkt te komen als opvolger van Van Hees. Brands zat eerder in de Haagse gemeenteraad en was statenlid in de provincie Zuid-Holland. Maar hij stapte in 2014 uit de PVV. Ook hij vond de minder-minder uitspraak van Geert Wilders niet te verkroppen Als Brands de zetel accepteert, dan mag hij op eigen titel de raad ingaan. Dat zou betekenen dat de PVV een tweede zetel verliest en er nog vijf overhoudt. Brands houdt zich op de vlakte over zijn plannen met een mogelijke zetel en verwijst naar de eerste opvolger, Léon de Jong.De kans is overigens aanwezig dat hij geen aanspraak wil of kan maken op de PVV-zetel. Bij het vertrek van De Jong uit de gemeenteraad was Brands - toen al geen PVV'er meer - de eerste opvolger. Hij heeft de zetel destijds niet ingenomen omdat hij dat niet netjes vond tegenover de PVV. 'Dat zit niet in mijn aard', zei hij toentertijd tegen Omroep West.9.. Hij zou ook in aanmerking kunnen komen voor de zetel van Van Hees. Maar hij is al benoemd als fractievertegenwoordiger van de Haagse PVV-fractie. Er zou dan dus een andere fractievertegenwoordiger aangesteld moeten worden.10. Hij is al raadslid.11.. Ook zij is momenteel fractievertegenwoordiger van de Haagse PVV.12.. Zij heeft nu nog geen functie als volksvertegenwoordiger.13.. Hij is statenlid op het Provinciehuis.14.. Hij is Tweede Kamerlid.15.. Hij is Tweede Kamerlid.PVV-fractievoorzitter Karen Gebrands wil niets kwijt over de opvolging van Van Hees. 'Dat is nog niet bekend', reageert zij.