'Ik weet dat ik een goede vader ben geweest', celstraf geëist voor doodschudden baby

DEN HAAG - 'Het blijft moeilijk gewoon, ik weet dat ik een hele goede vader ben geweest, ook voor Jayden'. Brian H. kreeg vrijdag het laatste woord in de rechtszaal. Het Openbaar Ministerie had zojuist drie jaar cel geëist tegen de 49-jarige Hagenaar. Volgens het OM is H. verantwoordelijk voor de dood van zijn vijf weken oude zoontje in 2012. H. heeft dat altijd ontkend.

Brian H. werd in 2016 vrijgesproken door de rechtbank in Den Haag , nadat het OM 2,5 jaar celstraf tegen hem had geëist. Volgens de rechtbank kon niet bewezen worden dat H. Jayden zo hard geschud had dat hij daaraan overleed. 'Ik gun dit niemand', zei hij vrijdag in de rechtszaal.Baby Jayden stierf op 22 januari 2012 in het ziekenhuis. Hij was de dag daarvoor met spoed binnengebracht nadat hij slap was geworden en niet meer ademde. Het jongentje had onder meer letsel aan zijn schedel en hersenen.H. had zijn zoontje kort daarvoor gevoed, de luier verschoond en aangekleed. Jayden huilde en H. probeerde hem naar eigen zeggen te troosten. Toen zijn vrouw de baby overnam, merkte ze dat het niet goed was en belden ze het alarmnummer. In het ziekenhuis hoorden de ouders dat Jayden hersendood was.Volgens de aanklager had H. nooit de opzet om zijn zoontje te doden. 'Er was sprake van onmacht', zei ze. 'Het zou kunnen zijn dat het ging om slaapgebrek, misschien was het overbealsting. Hij gaf aan dat hij sinds twee dagen weer werkte en midden in de nacht met bezig was met een kind dat heftig aan het huilen was'.De advocaat van H. snapt de hogere eis van het OM niet. Hij voerde deskundigen op die betoogden dat het letsel van baby Jayden ook opgelopen kon zijn tijdens de bevalling. Volgens hem is niet bewezen dat H. het letsel zou hebben toegebacht. Dat het OM in hoger beroep ging kwam 'als een donderslag bij heldere hemel'. De advocaat vroeg dan ook vrijspraak. 'Dit is het grootste verlies dat de familie ooit heeft meegemaakt, daarvoor veroordeeld worden, maakt het drama compleet', zei hij.H., werkzaam bij marechausse en zonder strafblad, is nog steeds samen met zijn partner. Zij steunt zijn verhaal. De twee hebben inmiddels samen een tweede kind. Toch hangt deze zaak nog als een zwaard boven het gezin. 'Je kunt het niet afsluiten, je hebt verdriet en je ziet het verdriet van je vrouw. Aan de buitenkant zijn we een normaal gezin, aan de binnenkant hebben we veel verdriet', zei H.Als de zitting voorbij is zoekt Brian H. steun bij zijn vrouw. Hij slaat een arm om haar heen, ze lopen samen de zaal uit. Over twee weken is de uitspraak, op 18 augustus.