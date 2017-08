Geen rijen op Rotterdam The Hague Airport ondanks acties

De marechaussee wil een nieuwe cao en de defensiemedewerkers vinden de werkdruk te hoog. Om hier aandacht voor te vragen, worden de komende tijd acties gehouden op de vliegvelden van Rotterdam en Eindhoven. 'Het gaat om stiptheidsacties bij de paspoortcontrole. We doen de controle ietsje strikter dan gewoonlijk', zegt Sven Schuitema van de marechaussevereniging.Veel vakantiegangers zijn vanwege de acties wat eerder naar de luchthaven gekomen. 'Ik had lange rijen verwacht, maar ben blij dat het meevalt. Nu gaan we lekker uitgebreid koffie drinken en nog een rondje lopen', zegt een man die met zijn gezin naar Griekenland vliegt.De meeste reizigers hebben begrip voor de acties. 'Voor hun is het terecht, zolang ik er maar weinig last van heb en gewoon in Alicante kom.' Veel passagiers vinden dat marechaussees behoorlijk hoort te verdienen. 'Ze offeren zich op voor zulk werk en dat moet ook goed betaald worden.'De marechausseevereniging waarschuwt reizigers dat de overlast de komende weken toe gaat nemen . 'We bouwen het op. Volgende week voeren we twee dagen actie op Rotterdam The Hague Airport, daarna drie en uiteindelijk gaan we naar Schiphol als er niet geluisterd wordt', zegt Schuitema.