DEN HAAG - Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad roept Hagenaars op om met ideeën te komen voor het verkiezingsprogramma 'Hart voor Den Haag'. Een verkiezingscommissie met daarin de raadsleden Richard de Mos, Rachid Guernaoui en Arjen Dubbelaar beoordeelt de voorstellen.

Groep de Mos zegt de stad te willen betrekken bij het schrijven van het verkiezingsprogramma. 'We roepen mensen op om ons massaal te mailen en zo mee te schrijven aan ons programma', stelt de commissie. Ook trekken we de komende maanden actief de stad in om meningen te peilen.De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2018.