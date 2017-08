Politie slingert poepende man op de bon

DEN HAAG - Je loopt door de stad en je moet nodig. Vervelend. Dat vond een man in Den Haag vrijdag ook. Hij besloot om zijn grote boodschap achter te laten bij een paar vuilnisbakken. Dat had hij beter niet kunnen doen.

De man werd gesnapt door de agenten van de Jan Hendrikstraat. De bijzondere actie van de man kostte hem uiteindelijk ruim honderd euro. En hij werd ook nog even op de foto gezet.'Nadat we deze man aantroffen zat hij pas echt in de ....', schreef de politie op Twitter. 'Nu heeft hij een "grote boodschap" van 140 euro van ons gekregen.'