Gaten in duinen gevaarlijk? 'Juist niet, het worden superduinen!'

'S-GRAVENZANDE - De duinen zijn onze natuurlijke bescherming tegen het woeste water uit de Noordzee. Een opening of gat in zo'n duin lijkt rampzalig, maar dat ziet het Hoogheemraadschap Delfland heel anders. 'Gaten zorgen voor superduinen', zegt Hans Buisman van het Hoogheemraadschap.

Buisman wijst naar het gat. 'Wij noemen ze liever kerven. Ze ontstaan door de erosie van wind en water, door bijvoorbeeld een zware storm. Ik snap dat mensen denken dat het een verzwakking is van onze kustverdediging, maar ze zijn absoluut niet gevaarlijk', vertelt hij. 'Er ontstaan zelfs nieuwe, hogere duinen, achter de plek van een kerf.'De kerf in de duin fungeert namelijk als een soort trechter: het zand van het strand wordt letterlijk in de opening gezogen. 'Het is een turbostroom van zand. Die slaat tegen de helmplantjes achter de oude duin, en daar ontstaat een hogere duin. Een echte superduin', vertelt hij trots.Vroeger werden kerven in de duinen meteen gedicht door het opspuiten van zand, maar tegenwoordig laat het Hoogheemraadschap de natuur de vrije loop. Dat blijkt veel beter te werken. 'De superduinen zijn een mooi voorbeeld van dit beleid van dynamisch kustbeheer.'Zo'n superduin groeit natuurlijk niet van vandaag op morgen, maar toch zijn veranderingen in het landschap al goed zichtbaar. 'Toen ik hier vier jaar geleden fietste toen kon ik de zee nog gewoon zien. Dat is nu wel anders', lacht een oudere man. 'Ik zie het duin steeds verder groeier, en hij is nu wel meters hoog!'