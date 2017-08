IN BEELD: Lisse veranderd in middeleeuwse enclave tijdens Castlefest

LISSE - Wie in Lisse woont, kan het bijna niet zijn ontgaan. Het fantasyfestival Castlefest is vrijdag begonnen. Drie dagen lang is het bij Kasteel Keukenhof een komen en gaan van elfjes, orks, ridders en Pokémon.



Foto: Omroep West

Dit stel ging er eens even goed voor zitten, vlak voor de ingang van Castlefest. 'Kijk wat een prachtige jurk!

Foto: Omroep West

Wie het terrein betreedt, gaat jaren terug in de tijd: ijzer smeden, vechten met zwaarden en muziek zoals ze het alleen vroeger maakten. Castlefest wordt dit jaar voor de dertiende keer gehouden. De organisatie verwacht net als vorig jaar zo'n 35.000 bezoekers. De kaarten voor zaterdag zijn uitverkocht, maar wie wil kan voor zondag nog wel een kaartje kopen.