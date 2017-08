Staking HWW zorg: 'Medewerkers geïntimideerd door management'

DEN HAAG - Het management van zorginstantie HWW zorg heeft eigen medewerkers opgebeld nadat duidelijk werd dat er aanstaande maandag wordt gestaakt. Dat schrijft Bernard Koekoek, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

'Deze medewerkers voelen zich hierdoor begrijpelijk geïntimideerd', aldus Koekoek. HWW zou de medewerkers hebben opgebeld met de vraag wat zij komende maandag gaan doen.Koekoek: 'Ongeveer 20 medewerkers hebben aangekondigd maandagochtend het werk neer te leggen. De directie laat deze aangemelde stakers met rust, maar belt nu de andere medewerkers. Waarschijnlijk om te voorkomen dat er maandag vele sympathisanten bij de staking aanwezig zijn.'Dat schiet bij Koekoek in het verkeerde keelgat. 'Ik roep bij deze dus juist alle HHW-medewerkers en andere sympathisanten op om maandag naar de Leyweg in Den Haag te komen.' HWW was vrijdag niet beschikbaar voor commentaar.De medewerkers van HWW voeren actie tegen de aangekondigde ontslagen in de wijkzorg. Ze verzetten zich tegen het gedwongen ontslag van lager gekwalificeerde verzorgenden, terwijl de zorg juist personeel tekort komt. HWW zegt daarover dat ze niet anders kunnen en vindt de acties van FNV 'weinig constructief'.