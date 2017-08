U wilt hier 180, mag dat?

BERKENWOUDE - Een verkeersbord dat de vraag oproept wat er eigenlijk wordt bedoeld. Dat kom je niet vaak tegen, maar op de Kerkweg in Berkenwoude hangt er één.

Ter hoogte van dorpshuis De Zwaan is een wit bord met een rode rand opgehangen met in het witte vlak de tekst 'stapvoets rijden'. Dat lijkt duidelijk genoeg, maar strikt genomen betekent het 'verboden stapvoets te rijden', zo twittert Cor Slob van de ChristenUnie in de Krimpenerwaard. Hard rijden is hier dus eigenlijk verplicht.Het bord hangt er 'nog steeds', aldus Slob, die er ook op 28 juni al melding van maakte. Destijds merkte hij met een knipoog op dat vol gas geven daar 'levensgevaarlijk' is.