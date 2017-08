IN BEELD: de eerste prachtige plaatjes van het Varend Corso!

Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Pracht, praal, en mensen met een lach op hun gezicht. Dat is de korte samenvatting van het Varend Corso in het Westland. Het is vrijdag begonnen met de Rijnmonddag.





Bekijk de foto's:

De start was in Honselersdijk. De boten voeren vervolgens langs Schipluiden en keerden bij Vlaardingen en gingen daarna naar Maassluis en Maasland. Dit weekend staan de Westlanddag en de Delflanddag nog op het programma.