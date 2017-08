Verbindingsweg A4 naar A13 weekend lang dicht

DEN HAAG - De verbindingsweg van de A4 naar de A13 op het knooppunt Ypenburg gaat vrijdagavond om tien uur dicht. Onder de weg wordt een viaduct geschoven waar in de toekomst de Rotterdamsebaan onderdoor gaat. De werkzaamheden duren tot maandagochtend 5 uur.

Het viaduct is de afgelopen maanden naast de snelweg gebouwd. Vorig weekend zijn al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Ook toen was de weg afgesloten.Volgend weekend wordt de verbindingsweg vanaf het Prins Clausplein richting Rotterdam nog een keer afgesloten. Verkeer richting Rotterdam wordt omgeleid. Vanuit Rotterdam naar Den Haag blijft de A13 wel open.De Rotterdamsebaan is de nieuwe weg vanaf de A13 uit de richting Rotterdam naar bedrijventerrein de Binckhorst. Verkeer vanuit Rotterdam hoeft dan niet meer via de A12 naar het centrum van Den Haag. De nieuwe weg moet klaar zijn in 2020.