Mysterieuze koffers aan lantaarnpaal houden buurt bezig: 'Je gaat toch denken, wat is dat?'

De koffers aan de lantaarnpaal

DEN HAAG - Twee flinke koffers die hangen aan een lantaarnpaal. Zomaar in je straat. Aan de Moerweg in Den Haag keken bewoners er vreemd van op. 'Je gaat toch denken, wat is dat?', zegt een buurtbewoonster.





Heel erg was het dus uiteindelijk niet, maar een waarschuwing dat de koffers er zouden komen, was wel fijn geweest, vindt de buurtbewoonster. 'Je weet het nooit in deze rare tijd. Elk onbewaakt pakketje wordt groot aangepakt. En ze doen voor elke scheet een briefje in de bus, waarom nu dan niet?'



De vrouw is gaan kijken en heeft een paar foto's gemaakt. 'Er zitten antennes en microfoons aan en er lopen draden van de ene naar de andere koffer', zegt ze. 'Ik heb toch maar de politie gebeld. Die kwamen langs en hebben op een afstandje foto's gemaakt. Zij wisten het eerst ook niet, en kregen later de melding dat het koffers zijn van de gemeente om snelheid van auto's en geluid te meten.'