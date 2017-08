Corsoboot in brand; vuur mogelijk aangestoken

WESTLAND - Op de Wipperskade in Maassluis heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een boot in brand gestaan die deel uitmaakt van het Varend Corso. De boot is versierd door kinderen. Volgens Regio15 is het vuur aangestoken.

Het gaat om een zogeheten kinderboot. De schade is groot. Volgens Jan Verheij van het Varend Corso is de boot volledig uitgebrand.De politie heeft in de omgeving van waar de boot lang gezocht naar eventuele daders van brandstichting. Of er iemand is aangehouden, is niet bekend.'Voor de tweede keer vaart een kinderboot uit Delft mee en daar zijn we natuurlijk erg blij mee', staat er op de website van het Varend Corso over het bootje dat in brand heeft gestaan. 'Het ontwerp is afkomstig van Laura, Jasmine, Chakena, Lathisha, Kate en nog meer dametjes die druk hebben zitten haken en breien in Poptaland te Delft.'In het Westland is dit weekend het Varend Corso. De start was vrijdag in Honselersdijk. Zaterdag en zondag staan de Westlanddag en de Delflanddag op het programma