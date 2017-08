Nieuwe boot vervangt afgebrand exemplaar bij Varend Corso

De bloemen voor op de boot (Foto: Jan Verheij)

WESTLAND - Op de valreep zijn medewerkers van het Varend Corso zaterdagochtend in de weer om een nieuwe boot te versieren. Een van de bootjes brandde in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig af. 'Iedereen die een beetje creatief is, is erbij betrokken', zegt Jan Verheij van het Varend Corso.





De versiering op de boot, die 'Achter de WOL-ken schijnt te zon' heet, is ontworpen door meerdere meisjes uit Delft. Ze hebben volgens de organisatie van het Varend Corso de afgelopen tijd druk zitten haken en breien. Nu wordt er door de organisatie alles aan gedaan om de meisjes een nieuwe boot te geven voor 11.30 uur, als het Varend Corso weer verder gaat.





Gedoneerd



'Met man en macht wordt gewerkt om de boot te versieren', zegt Verheij. 'Het wordt nooit een exacte kopie, maar wel zoveel mogelijk.' Niet alleen de organisatie zet zich in. Het Feesthuis in Wateringen heeft bijvoorbeeld nieuwe decorstukken gedoneerd.



De meisjes zitten tijdens het Varend Corso zelf op de boot. Ze worden door een sleper vooruit getrokken.



